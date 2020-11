FAQ zur neuen Eiszeit: Scorpions und Indians starten in eine besondere Saison

Großenheidorns Coach Lux über die Lage in der Oberliga: "Sehenden Auges in die Kreissäge"

Ja, es schiebt sich nur alles nach hinten. Bislang galt immer: Wer im April noch auf dem Eis steht, hat es weit in den Play-offs ge­schafft. Diesmal endet die Hauptrunde, in der die 13 Teams der Staffel Nord wie bisher jeweils viermal gegeneinander spielen, am 5. April. Vier Tage später schließen sich die Play-offs an.

Das Auftaktprogramm hat es in sich …

… und das gilt für beide hannoverschen Mannschaften. Der ECH hat am Freitag Dauermeister Tilburg Trappers zu Gast (20 Uhr, Pferdeturm). Die Scorpions treten zeitgleich bei den Crocodiles Hamburg an, Dritter des Vorjahres. Am Sonntag (18.30 Uhr) kommt es be­reits zum Derby in Mellendorf – wie immer, könnte man sagen. Denn ein solch frühes Nachbarschaftsduell hat bei der Spielplanansetzung Tradition. Ebenfalls Tradition: Derbysiege der Scorpions, in der Vorsaison gewannen sie alle vier Duelle.

Gelten für die Trappers andere Regeln?

Allerdings. Während die deutschen Oberligisten als Profisportler ihren Beruf ausüben, also Training und Punktspiele bestreiten dürfen, unterliegen die Niederländer den Verordnungen ihres Heimatlands. Sie dürfen ihre Halle nicht betreten. Fürs Training fahren sie derzeit nach Grefrath in Nordrhein-Westfalen, alle Heimspiele bestreiten sie vorerst beim jeweiligen Auswärtsteam.