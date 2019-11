Eishockey: Scorpions gelingt Trendwende - Indians verlieren knapp 

Was tut man gegen eine Krise? Man schießt sich den Frust von der Seele. Nach sieben Niederlagen in Serie haben die Hannover Scorpions in der Eishockey-Oberliga wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert – und das mit einem Kantersieg. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss bezwang die Rostock Piranhas vor 1002 Zuschauern mit 9:3 (5:2, 2:1, 2:0). "Die Erleichterung ist groß. Wir hatten zuletzt viele Gespräche, die gut waren. Daher war ich sicher, dass wir das Spiel gewinnen", freut sich der Scorpions-Coach nach der Partie.

Scorpions drehen 0:2-Rückstand

Nach einem schnellen 0:2-Rückstand schien sich der Trend der Scorpions aber fortzusetzen. Viktor Beck (4.) und Tom Pauker (7.) trafen für Rostock. Bis zum Ende des Anfangsdrittels wendeten Robin Thomson (10.), Mario Trabucco (12.) mit seinem ersten Tor für die Scorpions sowie Patrick Schmid (13.), Christoph Koziol (16.) und Björn Bombis (19.) komplett das Blatt.