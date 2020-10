Scorpions gewinnen Testspiel in Hamm, Indians verlieren spät gegen Hamburg

Beim Aufsteiger in Hamm hatten die Scorpions leichtes Spiel. Nach viereinhalb Minuten brachte Christoph Koziol die Gäste in Führung, mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden erhöhte Patrick Schmid im Mitteldrittel auf 3:0. Den Ehrentreffer der Eisbären durch Kevin Thau (35.) beantworteten Mario Trabucco (46.) und Julian Airich mit den Toren zum 5:1-Endstand.

Ärgerliche Niederlage für die Indians

Es war zwar nur ein Testspiel – trotzdem ärgerlich aus Indians-Sicht, wie sie die Partie in Hamburg verloren haben. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio führte durch ein Tor von Nicolas Turnwald (47.) bis spät ins letzte Drittel hinein mit 1:0. Doch Yannis Walch (57.) gelang zunächst der Ausgleich, ehe Maximilian Schaludek eine Sekunde vor der Schlusssirene den Siegtreffer für die Crocodiles erzielte.

Am Sonntag stehen die Test-Rückspiele an. Die Scorpions haben die Eisbären in Mellendorf zu Gast (18.30 Uhr), die Indians empfangen am Pferdeturm die Crocodiles (19 Uhr). Beide Partien finden ohne Zuschauer statt.