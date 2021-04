Play-off-Halbfinale startet am Freitag: Ausgeglichenheit ist die große Stärke der Scorpions

Die erste Hürde haben die Hannover Scorpions genommen: Die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski überstand in den Play-offs der Eishockey-Oberliga das Viertelfinale der Nordstaffel. In der Minimalzahl von zwei Spielen warfen die Scorpions die Rostock Piranhas aus dem Wettbewerb. Und obwohl es nur 120 Minuten Eishockey gab, entwickelte sich aus der Serie gegen die Rostocker viel Gesprächsstoff.

Anzeige

Die 3-K-Reihe: Bei den beiden Erfolgen gegen Rostock (5:3, 7:4) erzielten die Scorpions insgesamt zwölf Treffer und bestätigten ihren Torhunger aus der regulären Saison. In der Summe beider Partien agierte die dritte Sturmreihe mit Christoph Koziol, Christoph Kabitzky und Victor Knaub am auffälligsten. Am Freitag produzierte die 3-K-Reihe drei Treffer, wobei Koziol ein Doppelpack gelang. Beim Auswärtsspiel am Sonntag war Kabitzky zweimal erfolgreich. Diese Torschützen nehmen ohnehin immer mehr Fahrt auf, nachdem sie während der Saison immer wieder durch Verletzungen aus dem Tritt kamen.