Eishockey: Setzen Hannover Scorpions ihre Siegesserie gegen Verfolger Tilburg fort?

Folgt am Donnerstagabend der siebte Streich? Die Hannover Scorpions haben in der Eishockey-Oberliga bislang alle sechs Saisonspiele gewonnen. Der Gegner ist jedoch ein Schwergewicht: Die Tilburg Trappers sind zu Gast in der Hus-de-Goot-Arena (heute, 20 Uhr). Die Niederländer haben bislang nur ein Spiel verloren - gegen den Herner EV, die mit den Scorpions das punktgleiche Führungsduo an der Tabellenspitze der Staffel Nord bilden. Am Sonntag (18 Uhr) treten die Scorpions bei den Icefighters Leipzig an.