Eishockey-Sparprogramm am Wochenende – Riesenevent mit den Indians am Millerntor geplant

Play-off Heimvorteil durch Sieg

Mit einem Sieg in Erfurt könnte der ECH die Scorpions vom vierten Platz verdrängen und damit wieder den Rang einnehmen, der in den Play-offs den Heimvorteil garantiert. Der spannende Kampf um die beste Ausgangslage ist aktuell nicht das einzige Gesprächsthema am Pferdeturm.

Überraschende Einladung zu Riesenduell am Millerntor

Vor einer Woche sorgte eine Meldung aus Hamburg für Freude und Überraschung zugleich: Die Crocodiles Hamburg, so verkündeten sie während ihres Neujahrsempfangs, möchten in der nächsten Saison eine Großveranstaltung auf die Beine stellen: ein Winter Game gegen die Indians im Fußballstadion des FC St. Pauli. „Wir haben davon gehört, mit uns hat aber niemand darüber gesprochen“, sagte Indians-Geschäftsführer Andy Gysau am vergangenen Freitag am Rande des Heimspiels gegen Leipzig (3:0) gegenüber dem SPORTBUZZER.