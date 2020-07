Eishockey-Juwel Tim Stützle vor NHL-Vertrag – Sturm: "Ein Topstürmer für die Zukunft"

Ein bisschen Selbstkritik schadet nie, und sei es nur aus Imagegründen. Darum sagt Tim Stützle manchmal Sätze wie: "Vielleicht hätte ich noch ein paar Tore mehr schießen müssen." Ganz viel kann Stützle in der abgelaufenen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die wegen der Coronavirus-Pandemie vor den Play-offs abgebrochen wurde, aber nicht falsch gemacht haben. In 41 Partien stand der 18-Jährige für die Adler Mannheim auf dem Eis, erzielte sieben Treffer, steuerte 27 Assists bei.

Der Titel "Rookie des Jahres" erscheint da fast schon blass im Vergleich zu dem, was auf den Stürmer in den kommenden Monaten zukommen könnte. Denn Stützle steht bei den internationalen Feldspielern auf Platz eins der Rangliste für den Draft der National Hockey League (NHL), für jene Lotterie also, in der sich die Klubs aus der stärksten Liga der Welt Jahr für Jahr die hoffnungsvollsten Talente sichern. "Für mich ist es eine Ehre, im Moment so hoch gerankt zu sein", sagt der Teenager.

Noch höher gedraftet als Draisaitl?

Nahezu alles deutet darauf hin, dass er die Adler zur neuen Saison verlässt und den Sprung nach Nordamerika wagt, und das vielleicht als deutscher Rekordhalter. Bis jetzt ist das Leon Draisaitl. Der wurde 2014 an Position drei von den Edmonton Oilers, bei denen er in der aktuellen Spielzeit als erster Deutscher NHL-Topscorer wurde, gedraftet. Sollte Stützle also als Erster oder Zweiter im auf den Oktober verlegten Draft engagiert werden, wäre dies ein neuer deutscher Bestwert. "Mein Ziel ist, in den Top 3 gezogen zu werden", betont der Mannheimer.

Womöglich trifft Stützle in der NHL gar auf einen deutschen Trainer. Denn die Los Angeles Kings, bei denen der frühere Bundestrainer Marco Sturm seit Herbst 2018 als Assistenzcoach tätig ist, haben den zweiten Pick im Draft – wer den ersten erhält, hängt vom Verlauf der Stanley-Cup-Qualifikationsspiele ab – und damit gute Aussichten auf eine Verpflichtung Stützles. "Wenn man so weit vorne gerankt ist, ist man ein außergewöhnlicher Spieler. Tim hat sehr viele Qualitäten, und deswegen ist er auch für die LA Kings interessant", gibt Sturm im Gespräch mit dem SPORTBUZZER zu. "Er kann so ziemlich alles. Wir sehen ihn als einen Topstürmer für die Zukunft der NHL."

Center oder Flügelstürmer?

Sturm sieht Stützle (noch) nicht im Zentrum, sondern als Außenstürmer – was auch damit zusammenhängen mag, dass Mannheims Headcoach Pavel Gross den 18-Jährigen in dessen erster DEL-Spielzeit hauptsächlich auf dem linken Flügel aufgeboten hat. "In ein paar Jahren kann ich ein besserer Center sein", weiß Stützle. "Ich muss gegen Erwachsene noch etwas mehr Stabilität gewinnen. Unsere Mannschaft war im Durchschnitt 26, 27 Jahre alt. Da waren Profis mit 115 oder 120 Kilogramm dabei", so das 75-Kilo-Leichtgewicht. "Ich war 17, da muss ich noch kräftiger werden, um defensiv mithalten zu können und mehr Zweikämpfe zu gewinnen."

