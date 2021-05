Positiver Corona-Test bei Co-Trainer: Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm mit "Backup-Plan"

Knapp zwei Wochen vor dem geplanten Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft in Lettlands Hauptstadt Riga (ab 21. Mai) hat ein positiver Corona-Test bei Co-Trainer Matt McIlvane für Unruhe im Lager der deutschen Nationalmannschaft gesorgt. Wie Bundestrainer Toni Söderholm am Mittwoch im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), andeutete, ist die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) jedoch auf einen möglichen Ausfall im Trainerteam vorbereitet. "Wir fahren sowieso kein Risiko. Wir haben einen Backup-Plan. Wenn einer von uns aus dem Trainerteam ausfällt, sind wir in Bereitschaft, zu handeln. Aber wenn sich jemand jetzt infiziert hat, ist die WM nicht außer Frage, denn dann gibt es noch genügend Zeit zur Heilung", sagte Söderholm. Anzeige

Die Mannschaft, die sich derzeit in Phase drei der WM-Vorbereitung befindet und sich in Nürnberg auf die beiden Testspiele gegen Belarus an diesem Freitag (17 Uhr) und Samstag (15.45 Uhr) einstellt, hatte am Dienstag nach Bekanntwerden des Testergebnisses bei dem Assistenzcoach ihren Trainingstag abgebrochen. "Am Mittwoch war ohnehin nur ein Off-Ice-Tag geplant, da hat sich der Plan nicht geändert. Der Plan ist jetzt, dass wir Donnerstag aufs Eis gehen und Freitag spielen. Wir warten in Ruhe, wie sich die Lage entwickelt", erläuterte Söderholm. Der DEB teilte mit, dass sich die Spieler bis zur Klärung des Sachverhaltes mit Online-Training und Zimmer-Workouts fit halten. Die beiden Testspiele sollen - Stand Mittwoch - wie geplant stattfinden.

McIlvane hat bereits eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten, trotzdem war ein PCR-Test bei dem US-Amerikaner am Dienstagabend positiv. DEB-Sportdirektor Christian Künast sagte in einem Online-Pressegespräch: „Wir müssen abwarten und bleiben vorsichtig. Ein Restrisiko bleibt, aber wir haben alle Positionen doppelt und dreifach besetzt. Wir haben Leute in der Hinterhand, wo wir wissen, dass sie getestet sind und möglichst wenig Kontakte haben. Matt wäre für die WM noch frei – es kann sich herausstellen, dass es mit der Impfung zusammenhängt. Er arbeitet aus der Isolation zu, wir sind auf alles vorbereitet.“