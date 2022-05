Vorzeitiges WM-Aus für Nationalspieler Tim Stützle: NHL-Stürmer fehlt DEB-Team mit Knieverletzung

NHL-Stürmer Tim Stützle wird aufgrund seiner Knieverletzung bei der Weltmeisterschaft in Finnland nicht mehr zum Einsatz kommen. Das hätten Beratungen der medizinischen Abteilung der Nationalmannschaft mit Stützles NHL-Team Ottawa Senators ergeben, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Sonntag vor dem vorletzten Vorrundenspiel gegen Kasachstan (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) mit. Für das WM-Viertelfinale ist Deutschland bereits qualifiziert, für die Medaillen-Ambitionen des deutschen Teams ist der Ausfall von Stützle ein Rückschlag.

Der 20-Jährige hatte sich am vergangenen Montag beim 3:2 gegen Frankreich im ersten Drittel bei einem Check gegen sein Knie verletzt und konnte nicht mehr weiterspielen. Auch beim 1:0 gegen Dänemark und beim 9:4 gegen Italien fehlte Stützle. Bundestrainer Toni Söderholm und DEB-Sportdirektor Christian Künast hatten sich in den vergangenen Tagen in Helsinki zunächst zuversichtlich geäußert, dass der Angreifer im Turnierverlauf noch eingreifen könne.