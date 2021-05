Zweite Niederlage bei der Eishockey-WM: Deutschland muss nach Pleite gegen Finnland um Viertelfinale zittern

Deutschlands Eishockey-Nationalteam muss bei dieser Weltmeisterschaft voller Überraschungen zunehmend um das Viertelfinale zittern. Mit dem knappen 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) am Samstagabend in Riga gegen Titelverteidiger Finnland und der zweiten Vorrundenniederlage nacheinander gerät die Auswahl stärker unter Druck.

Anzeige

Gegen das Heimatland von Bundestrainer Toni Söderholm zeigte Deutschland zwar eine starke Willensleistung, es droht jetzt aber ein Vorrunden-Endspiel im abschließenden Duell mit Gastgeber Lettland um den Einzug in die K.o.-Runde. Am Montag will Deutschland voraussichtlich erstmals mit dem nachgereisten NHL-Stürmer Dominik Kahun zuvor gegen die Auswahl der USA bestehen.