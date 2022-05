Erster Sieg im zweiten Gruppenspiel: Deutschland bezwingt die Slowakei bei der Eishockey-WM

Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat sich nach der Olympia-Schmach gegen die Slowakei mit Leidenschaft zurückgemeldet und gegen den Bronzegewinner den ersten Sieg bei der WM gefeiert. Drei Monate nach dem 0:4 gegen die Slowaken in Peking feierte die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm am Samstag in Helsinki ein 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) gegen den Olympia-Dritten. Matthias Plachta von den Adler Mannheim mit einem starken Alleingang (22. Minute) und Leo Pföderl (27.) von den Eisbären Berlin schossen den WM-Halbfinalisten von 2021 auf dem angestrebten Weg ins Viertelfinale zum Erfolg gegen den direkten Konkurrenten.

