Dritte Pleite bei der Eishockey-WM: Deutschland verliert gegen die USA – Gruppen-Endspiel gegen Lettland

Auch NHL-Nachrücker Dominik Kahun hat Deutschlands Eishockey-Team nicht vor der dritten WM-Niederlage in Serie bewahren können: Nun kommt es zum Vorrundenende gegen Gastgeber Lettland und die Zuschauer zum Endspiel um die Viertelfinal-Teilnahme. Am Montag verlor das stark verbesserte Team von Bundestrainer Toni Söderholm trotz des ersten WM-Einsatzes von Kahun 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) gegen die USA, die damit neben Finnland in der Gruppe B vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert ist. Spieltaktisch war es dabei gar mit das beste deutsche WM-Spiel bislang, vor allem in Überzahl war die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds indes viel zu ungefährlich.

