Eishockey-WM: NHL-Superstar Draisaitl gibt Zusage - Auch Kahun und Holzer dabei

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann bei der WM in der Slowakei auf Leon Draisaitl bauen . Der zweitbeste Torschütze der nordamerikanischen Top-Liga NHL verstärkt die deutsche Auswahl beim Weltmeisterschafts-Debüt des neuen Eishockey-Bundestrainers Toni Söderholm. Der 23 Jahre alte Ausnahmestürmer der Edmonton Oilers stößt bereits nach Ostern in der Vorbereitung auf die WM im Mai zum deutschen Kader.

50 Tore in der NHL-Hauptrunde! Leon Draisaitl knackt Rekord

Auch Draisaitls NHL-Kollegen Dominik Kahun (Chicago Blackhawks) und Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) werden schon bei den WM-Tests in der kommenden Woche gegen Österreich in Regensburg (25. April) und Deggendorf (27. April) zum Aufgebot gehören. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Karfreitag mit.