Eishockeyspieler Viktor Braun schafft mit Chemnitz Crashers Playoff-Einzug

Kräftig dabei mitgewirkt hat auch ein Spieler der Eispiraten . Der 19-jährige Viktor Braun, der in Chemnitz geboren wurde und dort auch das Eishockey-ABC erlernte, sammelt im Küchwald aktuell fleißig Spielpraxis und konnte sich gegen die Tornados gleich zweifach in die Torschützenliste eintragen.

Viktor Braun hat mit den Chemnitz Crashers am vergangenen Wochenende den Playoff-Einzug in der Regionalliga geschafft. Die Crashers, seit mehreren Jahren Kooperationspartner der Eispiraten Crimmitschau , machten am Samstag durch einen 8:3-Heimsieg gegen Tornado Niesky die vorzeitige Endrundenteilnahme perfekt.

Bereits 2017 unterzeichnete Braun bei den Eispiraten einen Fördervertrag, spielte bislang jedoch vorwiegend für seinen Heimatverein in der Regionalliga Ost. Erste Erfahrungen in der Oberliga machte der Angreifer in der vergangenen Saison, als er für die EXA IceFighters Leipzig in 31 Partien zwei Tore und sechs Assists erzielte.

Im Rahmen der gelebten Kooperation zwischen Crimmitschau und Chemnitz schafften es neben Viktor Braun auch der jetzige Krefelder Ben Kosianski (2017) sowie Torhüter Mark Arnsperger (2016) in den Profikader des DEL2-Clubs. Letzterer gehört seit dieser Saison zum festen Eispiraten-Aufgebot und absolvierte seine ersten Spiele in der zweiten Liga.