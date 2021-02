Eisige Kälte in Bielefeld, milde Temperaturen in Freiburg: Dieses Wetter erwartet die Bundesliga-Klubs

Biergartenwetter an den Alpen, Schneeverwehungen und eisiger Frost im Norden - solche Wetterkontraste sind selten. Am Wochenende allerdings ist genau dies in Deutschland zu erwarten. Schuld daran ist eine ganz besondere Grenzwetterlage, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Bundesliga stehen insgesamt acht Spiele am Samstag und Sonntag an. In der 2. Bundesliga sind es sechs - droht eine wetterbedingte Absage? "Es ist alles klar in der Spielordnung geregelt", sagt DFL-Sprecher Marcel Friederich dem SPORTBUZZER: "Die Entscheidungen über eine mögliche Absage werden individuell vor Ort getroffen." Anzeige

Schon am Samstagnachmittag werde es laut Wetterdienst im Norden losgehen, schätzt DWD-Sprecher Andreas Friedrich auf der Grundlage der aktuellen Vorhersagen. Vor allem nachts kann es ungemütlich werden: Derzeit werden Tiefstwerte von bis zu minus 20 Grad für möglich gehalten. Besonders betroffen könnte in der Bundesliga der Spielort Bielefeld sein. Dort erwartet am Sonntag die Arminia um 18 Uhr Werder Bremen. Und das bei bis zu minus 9 Grad. "Wir hatten am Donnerstag unsere Spieltags-Besprechung und stellen uns auf alles ein. Die Rasenheizung wird rechtzeitig auf Hochtouren laufen. Mitarbeiter des Vereins stehen uns zur Verfügung, um möglicherweise den Platz von Schnee zu befreien", teilt Daniel Mucha, Leiter Medien und Kommunikation bei Bielefeld, auf SPORTBUZZER-Nachfrage mit. An den anderen Bundesliga-Spielorten ist eher nicht mit größeren Problemen zu rechnen. Bei der Partie SC Freiburg gegen Borussia Dortmund am Samstag werden beispielsweise angenehme 11 Grad erwartet.