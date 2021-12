Eiskönigin vom Pferdeturm: Olympiasiegerin Grishuk trainiert Talente in Hannover

Wenn in einem Sportverein eine neue Trainerin anfängt, ist das eigentlich nichts Besonderes. Wenn diese Trainerin zweifache Olympiasiegerin ist, hingegen schon. Oksana Grishuk, Goldmedaillengewinnerin für Russland bei den Spielen 1994 in Lillehammer und 1998 in Nagano im Eistanz, unterrichtet seit November Eiskunstlaufen bei den Hannover Indians. Sie steht im Guinnessbuch der Rekorde als einzige zweimalige Goldgewinnerin in ihrer Disziplin – eine richtige Eiskönigin ist Trainerin am Pferdeturm. Anzeige Mit ihrer hellblauen Glitzerhose und den mittelblauen Schuhen – ebenfalls mit glänzenden Steinchen dekoriert – ist Gri­shuk nicht zu übersehen. „Hold, hold, hold – step“, ruft die Trainerin – halten, halten, halten, dann den Fuß aufsetzen. Wer bei Grishuk trainiert, muss Englisch verstehen. Vier Mädchen drehen ihre Runden, geben sich Mühe, die Bewegungen richtig auszuführen. In den kurzen Momenten, in denen Gri­shuk den Läuferinnen nichts zuruft, ist nichts als das Schaben der Kufen auf dem Eis zu hören.

Grishuk hat mehr als 25 Jahre in den USA gelebt. Ihr Mutter wohnt etwa genauso lange in Deutschland – nicht weit von Hannover entfernt. „Ich habe zwei Zuhause, eins in Kalifornien und eins in Sarstedt“, erzählt Grishuk. Inzwischen hat sie sich dazu entschieden, in Deutschland zu bleiben. Ihre Tochter ist wegen des Studiums ausgezogen, besucht die Princeton-Universität an der Ostküste der USA. „Es macht von der Entfernung her keinen Unterschied, ob ich in Kalifornien oder in Deutschland lebe“, sagt Grishuk. Auf der Eisfläche üben die Sportlerinnen ihre Schritte. „Okay, stop“, ruft Grishuk und hebt ihre Hand. Die Eiskunstläuferinnen versammeln sich um die Trainerin. Sie wolle mehr Kurven sehen, sagt Grishuk und macht die Bewegung vor. Die zehnjährige Lina Störmer erzählt, dass die Bewegungen helfen, um Grishuk zu verstehen. Wenn es dennoch mit der Verständigung hapert, können Gri­shuk und Lina sich auch auf Russisch unterhalten. Die Zehnjährige passt nicht nur wegen ihres Glitzerstirnbands zu Grishuk, sie spricht auch die Muttersprache der Trainerin. Ein Zufall führt Grishuk zu den Indians Dass Lina jetzt bei Gri­shuk trainiert, ist Zufall. Grishuk war mit Freundinnen im Eisstadion gewesen. Dort traf sie auf Indians-Geschäftsführer Andy Gysau, machte ihr Interesse am Trainerjob deutlich und bekam die Stelle. Von Montag bis Donnerstag gibt Grishuk jetzt Unterricht. In der ersten halben Stunde der Einheit hat Grishuks Gruppe die Halle für sich allein. Draußen regnet es, das Licht der Scheinwerfer trifft oberhalb der Eisfläche auf Nebel. Plötzlich wird es dunkel, plötzlich wird es laut. Aus den Lautsprechern schallt „Ohne mein Team“. Grishuk ruft: „Yeah, Disco“. „Speed, speed, speed“ – Tempo, Tempo, Tempo. Es scheint, als würde die Atmosphäre sich auf die Anweisungen von Grishuk übertragen.