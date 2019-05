Eislöwen halten Steve Hanusch, trennen sich aber von Martin Davidek

Dresden. Bei den Dresdner Eislöwen sind weitere Personalentscheidungen gefallen. Wie der Eishockey-Zweitligist mitteilte, streift Verteidiger Steve Hanusch auch kommende Saison das Trikot der Blau-Weißen über. Der 28-jährige gebürtige Cottbuser, der erstmals in der Saison 2009/10 als Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin für die Eislöwen auflief, kam 2017 nach Dresden zurück und geht nunmehr in seine dritte komplette Spielzeit an der Elbe.

Vor allem in Krefeld sammelte Hanusch zwischen 2012 und 2017 viel DEL-Erfahrung. „Steve identifiziert sich zu 100 Prozent mit der Stadt und dem Club, ist mit seiner Familie hier heimisch geworden. In der neuen Saison erwarten wir von ihm, dass er noch mehr Verantwortung übernimmt und neben seinen offensiven Qualitäten auch an seiner defensiven Stabilität arbeitet“, sieht Sportdirektor Thomas Barth noch Reserven beim Verteidiger, Der freut sich schon auf die neue Saison: „Wir sind gefragt, unsere Leistung kontinuierlich auf das Eis zu bringen. Ich bin überzeugt, dass wir als Team viel erreichen können. Um perfekt in die Saison zu starten, müssen wir die Vorbereitung intensiv nutzen.“

Dagegen trennen sich die Eislöwen nach drei Jahren von Stürmer Martin Davidek. Nachdem der 32-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit nicht mehr an seine Top-Leistungen anknüpfen konnte, war der gebürtige Tscheche wohl selbst auch nicht mehr glücklich und sucht jetzt eine neue Herausforderung. Er wird mit Bayreuth in Verbindung gebracht, wo mit Verteidiger Tomas Schmidt jüngst schon ein anderer Ex-Eislöwe vor Anker ging. In Bayreuth spielen mit Brett Jaeger, Martin Heider und Juuso Rajala weitere Ex-Dresdner.

