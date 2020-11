Eislöwen-Coach Rossi setzt mit Knackstedt auf einen neuen Kapitän

Dresden. Bei eingefleischten Eishockey-Fans schlug bislang stets im Herbst das Herz ein bisschen schneller. Doch in diesem Jahr ist alles etwas anders. Corona bestimmt die Schlagfrequenz. Allein schon die Pause dauerte endlose 243 Tage und die Vorfreude ist leider auch nicht ganz ungetrübt. Denn wenn die Dresdner Eislöwen an diesem Freitag in Kaufbeuren (19.30 Uhr) in die Spielzeit der DEL2 starten, dann werden die Anhänger draußen bleiben müssen. Und dass ein Heimderby gegen die Lausitzer Füchse am Sonntag (17 Uhr) ohne die gewohnt lautstarke Kulisse in der Energieverbund-Arena über die Bühne geht, dürfte mehr als gewöhnungsbedürftig sein. Anzeige

Ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Klubs, die meist mehr als ein Drittel ihres Etats über die Zuschauereinnahmen generieren, stehen. Aber Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf bringt die vielen Fragzeichen und Unwägbarkeiten, die diese Saison sicher bis zum Ende begleiten werden, in einem Satz auf den Punkt: „Es ist ein Privileg, dass wir überhaupt spielen können.“

Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt ja nicht zuletzt die DEL, die den Saisonstart schon mehrfach verschoben und noch keinen genauen Termin für einen Auftakt festgelegt hat. „Wir hätten uns sicherlich günstigere Umstände für unseren Start in die Hauptrunde gewünscht, aber wir nehmen die aktuellen Gegebenheiten an, um das Fortbestehen unseres Sports zu sichern und unseren Spielern und Angestellten der Clubs eine Perspektive zu geben“, schlägt DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch in die gleiche Kerbe.

Aufstieg in DEL wieder möglich

Ohne die Hilfen vom Bund geht es aber nicht, schon gar keine Geisterspiele, wie auch Maik Walsdorf verdeutlicht. „Vor ein paar Monaten hätten wir noch gesagt, ohne Zuschauer geht gar nicht. Wenn wir aber überhaupt nicht spielen könnten, würde Eishockey völlig aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten und andere Sportarten könnten in die Lücke springen“, begründet er den Sinneswandel. Das Überleben soll sowohl ein Darlehen der SAB-Bank wie auch die Hilfe vom Bund sichern. „Wir haben den Antrag auf die Bundeshilfe abgegeben. Zugleich arbeiten wir daran, mit entsprechenden Hygienekonzepten bald wieder Zuschauer in die Arena zu bekommen. Auch Rudorisch hofft, dass bis Anfang nächsten Jahres zumindest wieder ein Teil der Fans in die Hallen zurückkehren kann und dass die Hilfen vom Bund auf 2021 ausgedehnt werden. Anzeige

Auch wenn in dieser Saison erstmals wieder der Aufstieg in die DEL möglich ist, denkt in Dresden derzeit keiner an den Meistertitel. Nach dem Umbruch im Sommer fehlen große Namen, Abgänge wie die von wie Petr Pohl, Dale Mitchell oder Mario Lamoureux müssen kompensiert werden.

Als neuen Kapitän hat Trainer Rico Rossi den Vorjahres-Topscorer und Ausnahmestürmer Jordan Knackstedt ernannt. „Jordan ist genau der Spielertyp und Mensch, den ich mag. Er ist ehrlich, ein harter Arbeiter und er hasst es zu verlieren. Das sind Dinge, die ich von meinem Kapitän sehen will“, begründet Rossi seine Wahl. Es stecke viel mehr in ihm als man auf den ersten Blick sieht, ist der Coach vom 31-Jährigen absolut überzeugt. Aber auch solch erfahrenen Cracks wie Alexander Dotzler, Steve Hanusch, Kevin Lavallée oder Steven Rupprich sollen die „jungen Wilden“ führen.

Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund

Auch wenn die Mannschaft in der Vorbereitung ergebnistechnisch in acht Spielen nur einen Sieg verbuchte, sieht der sportliche Eislöwen-Berater Marco Stichnoth viel Potenzial: „Wir haben viele junge Spieler integrieren müssen, hatten auch einige Verletzungen. Außer der Partie gegen Rostock sind die Jungs aber immer ans Limit gegangen. Insgesamt haben wir eine gute Tiefe im Kader. Natürlich brauchen wir Geduld. Eine Eishockey-Saison ist wie ein Formel1-Rennen. Die Entscheidung fällt nicht in den ersten drei Runden“, weiß er und will sich auf keine Platzierung in der Hauptrunde festlegen: „Wir wollen in die Playoffs, dann werden wir weitersehen.“