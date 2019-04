Eislöwen-Keeper Marco Eisenhut: "Wir sind jetzt im Flow"

Dresden. Sechsmal in Folge hatte Titelverteidiger Bietigheim im DEL2-Finale gestanden. Doch diesmal bissen sich die Steelers den Dresdner Eislöwen die Zähne aus, wurden vorfristig in den Urlaub geschickt. Können die Schützlinge von Bradley Gratton nach einer holprigen Saison sogar den Vorrundenersten Frankfurt ein Bein stellen? „Es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen und auf die wir uns freuen“, stellt Gratton vor der ersten Partie an diesem Mittwoch in Frankfurt klar. Zugleich hofft der Kanadier, dass seine Jungs „das Momentum aus der Serie gegen die Steelers mitnehmen“ kann.

DURCHKLICKEN: Dresdner Eislöwen - Bietigheim Steelers (5:2) Die Dresdner Eislöwen gleichen die Serie gegen die Bietigheim Steelers aus, gewinnen das erste Heimspiel in der Playoff-Serie 5:2. © Steffen Manig

Anzeige

LESENSWERT

Ob es ein Vorteil für den Gegner ist, nach nur fünf Viertelfinal-Partien mehr Zeit zur Regeneration zu haben oder ob die Eislöwen, die bislang schon zehn Playoff-Begegnungen in den Knochen haben, dafür aber im Rhythmus sind, wird sich zeigen. Torhüter Marco Eisenhut, der gerade im siebenten Spiel einmal mehr zum Erfolgsgaranten avancierte, weiß auf jeden Fall: „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert, zeigen in den Playoffs unser bestes Eishockey und sind jetzt in einem Flow.“ Dass sein Team trotzdem gegen die Hessen noch eine Schippe drauflegen müsse, sei allen bewusst. „Das wird nicht leicht. Frankfurt hat nicht umsonst die Hauptrunde gewonnen. Es ist in allen Bereichen eine sehr kompakte Mannschaft und die wird noch schwieriger zu knacken sein als Bietigheim“, schätzt der Goalie ein.

Dass die Spielzeit für die Eislöwen eher holprig verlaufen ist, sehen Gratton und auch Eisenhut teilweise sogar als Vorteil an. „Wenn man so durch die Scheiße geht, bringt uns das alle in der Kabine weiter, hat uns enger zusammengeschweißt. Wir haben immer wieder nach Niederlagen versucht, an so vielen Kleinigkeiten zu arbeiten, um die Fehler abzustellen. Ein besonderer Knackpunkt war dabei sicher auch das Heimspiel gegen Heilbronn, wo wir schon vor dem Aus standen“, glaubt Marco Eisenhut und fügt an: „Da haben wir gemerkt, dass wir noch am Leben sind.“ Und auch Gratton befindet: „Dass bei uns nicht alles glatt gelaufen ist, hat die Jungs stark gemacht.“ Eisenhut sieht noch einen weiteren positiven Aspekt: „Wir haben uns schon die gesamte Saison über gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel leichter getan als gegen die, die unten drin standen.“ Und natürlich gehen die Elbestädter, die nun als einzige der drei sächsischen Mannschaften die Fahnen des Freistaates noch hochhalten, auch in diese „best-of-seven-Serie“ als Außenseiter.

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.