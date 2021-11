Eislöwen mit dritten Sieg in Folge: Die Dresdner können in Kaufbeuren 4:2 gewinnen

Die Dresdner Eishockeycracks haben am Sonntag in Kaufbeuren mit 4:2 Toren gewonnen und damit den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die Treffer für die „Brockmänner“ schossen Porsberger, Knackstedt, Andres und Knobloch. Am Freitag kommt Spitzenreiter Frankfurt in die Elbestadt.