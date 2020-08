Eislöwen Torhüter Helenius wieder in Dresden gelandet

Dresden. Auch wenn der offizielle Saisonstart der DEL2 noch einmal um einen Monat auf den 6. November verschoben wurde, traf an diesem Montag Torhüter Riku Helenius in Dresden ein. Der 32-jährige Finne hatte sich vier Uhr morgens daheim in Tampere auf den Weg gemacht und landete 10.20 Uhr auf dem Flughafen in Klotzsche. Wie alle anderen Cracks hat sich auch der Goalie im Sommer in der Heimat sehr gut fit gehalten.

Rossi noch daheim in Kanada

Auch in Dresden wird der erfahrene Goalie, der in der Vorsaison nach dem Ausfall von Florian Proske im Januar nachverpflichtet wurde und kürzlich seinen Vertrag verlängerte, noch individuell trainieren müssen, denn der Vorbereitungsstart für die gesamte Mannschaft wird erst rund sechs Wochen vor dem ersten Punktspiel erfolgen, also Mitte September. Zumindest können die Cracks, die sich in der Stadt aufhalten schon aufs Eis gehen. Youngster Lukas Flade fehlt allerdings derzeit. Der 19-Jährige, der schon vor vier Wochen mit der deutschen U20-Auswahl an einem Turnier in der Schweiz teilnahm, absolviert seit dem Wochenende noch bis Mittwoch einen Lehrgang mit der deutschen U20-Nationalmannschaft in Füssen.

