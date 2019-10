Eislöwen verlieren Sachsenderby gegen Lausitzer Füchse

Das Handicap war den Schützlingen von Corey Neilson jedoch nicht anzumerken. Schon in der 5. Minute nutzten sie eine Unaufmerksamkeit in der Dresdner Defensive. Mike Hammond passte zum völlig freien Jordan George und netzte aus Nahdistanz zum 1:0 (5.) für die Füchse ein. Florian Proske, der gegen seinen Heimatverein den Vorzug vor Marco Eisenhut erhalten hatte, musste erstmals hinter sich greifen.

Zauner und Schwamberger im Clinch

Hochspannung im Schlussdrittel

So war vor dem Schlussdrittel noch alles offen. Beide gaben von Beginn an Gas, wollten sich den entscheidenden Vorteil verschaffen. In der 50. Minute markierte Robert Farmer das 4:3 (50.) für die Gäste und brachte damit sein Team auf die Siegerstraße. Auf der anderen Seite konnten die Eislöwen einmal mehr ihre Chancen nicht nutzen. Als Timo Walther in die Kühlbox wanderte, machten die Füchse den Sack zu. Im Powerplay zog Mike Hammond einfach ab und der Puck zappelte zum 5:3 (56.) in den Maschen.

Eine Minute später jubelten die Füchse-Fans schon das nächste Mal, aber nach Videobeweis wurde der vermeintliche Treffer von Clarke Breitkreuz nicht gegeben. Dagegen sorgte Dale Mitchell kurz darauf für den 4:5-Anschlusstreffer (57.). Als die Dresdner aber alles auf eine Karte setzten und Proske zugunsten eines weiteren Feldspielers herausnahmen, traf Ondrej Pozivil zum 6:4 (59.) ins leere Dresdner Gehäuse. Zwar entfiel für die Füchse die Siegesfeier im Bus, doch das werden die Lausitzer verschmerzt haben.