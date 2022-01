Trainingseklat bei Hertha BSC: Der Anführer des Ultra-Aufstands ist kein Unbekannter

Es brodelt in der Hauptstadt. Genauer gesagt beim Bundesligisten Hertha BSC. Sportlich hinkt die "Alte Dame" weiter den großen Zielen hinterher, die vor allem seit dem umstrittenen Einstieg des Investors Lars Windhorst auch von Klubseite ausgegeben wurden. Hinzu kommen immer wieder öffentliche Aussetzer einzelner Akteure der Marke Klinsmann oder Kalou, welche die Blau-Weißen in keinen gutem Licht dastehen lassen. Nach der zweiten Derbyniederlage binnen zwei Monaten gegen den Stadtrivalen 1. FC Union Berlin im Pokal-Achtelfinale am vergangenen Mittwoch (2:3) lief das Fass bei einigen Anhängern der aktiven Hertha-Fanszene nun über. Anzeige Am Samstagnachmittag stürmten sie das nicht-öffentliche Training des Bundesligisten. Auf Videoaufnahmen, die dem SPORTBUZZER vorliegen, ist zu hören, dass deftige Worte und Drohungen an die Mannschaft gerichtet wurden.

"Die ganzen letzten Spiele, abgesehen von Dortmund, bringt ihr gar nichts", brüllte "Kreisel", seines Zeichens Vorsänger der Ultra-Gruppierung "Harlekins Berlin", an die Adresse der versammelten Hertha-Mannschaft. Es blieb jedoch nicht bei Kritik, auch Drohungen wurden ausgesprochen.

"Ihr kriegt nochmal die Ansage, aber ihr wisst, dass es auch davon noch eine Steigerungsform gibt", so der Mann in dunkler Kleidung, der laut RBB eine Gruppe von rund 80 Personen auf dem Schenckendorffplatz anführte. "Wir wissen wo ihr seid", fügte er an.

Hertha BSC bestätigte der Bild den Ultra-Aufmarsch vom Samstagnachmittag: "Wir können bestätigen, dass eine Gruppe von Fans aus der organisierten Fanszene beim nicht-öffentlichen Training war. Sie haben das Gelände geordnet wieder verlassen, nachdem sie der Mannschaft ihre Botschaft übermittelt haben." Auch die Polizei wurde hinzugerufen, musste jedoch nicht eingreifen.

Neben den negativen Ergebnissen der vergangenen Monate soll den Ultras vor allem missfallen haben, dass sich die Spieler der Hertha nach der Derbypleite gegen Union nicht den Fans in der Kurve stellten, sondern direkt in der Kabine verschwanden. Schon 2017 hatte eine ähnliche Situation nach dem Pokal-Aus gegen den 1. FC Köln dafür gesorgt, dass Halerkins-Capo "Kreisel" den Innenraum des Olympiastadions betrat und Ordner und Hertha-Mitarbeiter bedrängte. Anschließend wurde er mit einem temporären Stadionverbot belegt.

Capo hatte bereits Stadionverbot

Aktuell boykottieren große Teile der Ultras wegen der geltenden Corona-Beschränkungen ohnehin das Olympiastadion. Kurz bevor die verärgerte Fan-Gruppe am Samstag wieder abzog, gab es noch eine letzte Warnung für die Spieler: "Ich denke, die Botschaft ist angekommen: Ihr reißt euch jetzt am Riemen, sonst zünden wir die nächste Stufe." Ungemütliche Zeiten bei Hertha.