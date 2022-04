Eklat in Bayreuth: Drei Regionalliga-Spieler "auf das Allerübelste zusammengeschlagen"

Mit einem 4:0 gegen den ärgsten Verfolger FC Bayern München II schoss sich Bayern-Regionalligist SpVgg Bayreuth bei nun elf Punkten Vorsprung am Montag zur nahezu sicheren Meisterschaft. Doch der sportliche Erfolg geriet schnell in den Hintergrund. Wie der Verein mitteilte, wurden in der Nacht zum Dienstag drei Spieler des Spitzenreiters am Rande eines Mannschaftsabends "auf das Allerübelste zusammengeschlagen".

