Eklat bei Jugendturnier: Sechs Verletzte nach Schlägerei

Es sollte ein friedliches Turnier am Pfingst-Wochenende werden - doch es artete aus. Nach einem Fußballturnier der U17 in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einer Prügelei zwischen einzelnen Spielern und auch deren Betreuern gekommen. Anlass für den Streit war offenbar eine Entscheidung zu einem Elfmeter kurz vor Spielende, teilte die Polizei am Sonntag mit.