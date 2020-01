Eklat beim FC Bayern: Jerome Boateng schlägt Leon Goretzka ins Gesicht – Flick schlichtet

Was war denn da los? Im Training des Rekordmeisters FC Bayern kam es am Mittwoch zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Jerome Boateng und Leon Goretzka. Der Weltmeister von 2014 schlug seinem Mitspieler sogar mit der offenen Hand ins Gesicht. Das belegen Fotos, die von der Bild am Mittwoch veröffentlicht wurden.