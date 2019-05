Eklat in der 3. Liga: Claus-Dieter Wollitz boykottiert Pressekonferenz

Trainer Claus-Dieter Wollitz hat nach dem 2:1-Sieg des FC Energie Cottbus beim KFC Uerdingen in der 3. Fußball-Liga aus Solidarität zu seinem Kollegen Norbert Meier die obligatorische Pressekonferenz boykottiert. „Jeder Verein hat das Recht, sich von Spielern, Trainer oder Mitarbeitern zu trennen. Aber was über den Trainerkollegen Norbert Meier in der Öffentlichkeit kommuniziert worden ist, war zu viel. Da bin ich solidarisch und stehe Norbert Meier bei“, begründete Wollitz am Sonntag sein Fernbleiben: „Ich finde, dass die Menschenwürde erhalten bleiben muss.“

Uerdingens Investor und Clubpräsident Michail Ponomarew hatte in dieser Woche in seinem später wieder gelöschten Twitteraccount über den nach nur sieben erfolglosen Spielen geschassten Trainer Norbert Meier geschrieben: „Mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte. Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland.“

In Bildern: 50 ehemalige Spieler von Energie Cottbus - und was aus ihnen wurde. Klickt euch durch die Galerie der 50 ehemaligen Spieler von Energie Cottbus. ©

Anzeige

Meier folgte in einer phasenweise chaotisch verlaufenen zweiten Saisonhälfte der Krefelder auf Stefan Krämer. Nach nur drei Punkten in sieben Spielen ohne Sieg wurde der ehemalige Profi wieder entlassen. Nach Interimscoach Frank Heinemann hat nun Heiko Vogel als vierter Coach in Uerdingen übernommen.

Vogel kritisierte den Wollitz-Boykott. In einer Demokratie dürfe jeder seine Meinung haben, aber es gebe andere Möglichkeiten, diese zu bekunden. Das habe mit Respekt dem gegnerischen Trainer gegenüber zu tun. Wollitz hatte vor seinem Team bereits vor der Partie gesagt, dass er sich unabhängig vom Ergebnis mit Meier solidarisieren werde. Er habe „dafür Applaus bekommen“, sagte Wollitz. „Ein Mensch bleibt für mich ein Mensch, unabhängig davon, ob er gewinnt oder nicht.“

Die 10 größten Ausraster von Claus-Dieter "Pele" Wollitz Laut, lauter, Wollitz: In der ersten Runde des DFB-Pokals bezwang Bundesligist Energie Cottbus mit Ach und Krach den Oberligisten TuS Heeslingen. Von Freude war im anschließenden Trainer-Interview keine Spur. Wollitz verlor vor laufender Kamera komplett die Fassung und regte sich - nicht zu Unrecht - über die harte Gangart des Amateurklubs auf: "Ich bin angefressen, weil die Heeslinger auf alles getreten haben, was sich bewegte." Das Video avancierte zum Internet-Hit - auch weil "Pele" von Satz zu Satz immer lauter wurde. Einzigartig! ©

LESENSWERT

ANZEIGE: 50% auf 3-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.