Eklat in der Nachspielzeit: Frankfurt-Profi David Abraham rammt Freiburg-Trainer Christian Streich um

Es waren die letzten Augenblicke im Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt - es lief die vierte Minute der Nachspielzeit. Freiburgs Trainer Christian Streich ließ einen Ball ins Seitenaus an ihm vorbei laufen, Eintracht-Kapitän David Abraham sprintete heran, um den Einwurf auszuführen. Doch er lief nicht an Streich vorbei, sondern checkte den 54-Jährigen mit seinem Oberkörper um.

Das sagt Eintracht-Boss Fredi Bobic

Wenige Augenblicke später war der SC-Coach scheinbar schon wieder wohlauf, nahm Täter Abraham in den Arm, nach dem Motto: Alles gut. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic sagte zu dem Vorfall: "Das überschattet jetzt vieles. Das darf er nicht machen und ihm nicht passieren. Das sind unnötige Sperren, die kein Mensch braucht." Als die Sky-Reporterin fragte, was Streich ihm zugerufen haben könnte, entgegnete er nur: "Das hat Sie nicht zu interessieren." Er appellierte an die Vorbild-Funktion der Profis. "Die Spieler sind Vorbilder, es wird Konsequenzen geben für alle Beteiligten. Das ist es."