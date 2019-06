Eklat bei Kreisliga-Spiel: Spieler schlagen Schiedsrichter krankenhausreif

Beim Aufstiegsspiel in der Kreisliga zwischen dem TuS Asterlagen und dem Büderichter SV ist es am Samstag zu regelrechten Jagdszenen auf die Unparteiischen gekommen. Nachdem Schiedsrichter Samet Alpaydin einen Asterlager Spieler mit der roten Karte vom Platz stellte, soll dieser nach Informationen der Bild ausgerastet sein und und den Referee ins Gesicht geschlagen haben. Auch der Schiedsrichter-Assistent soll attackiert worden sein.

"Der Schiedsrichter wurde ins Gesicht geschlagen, einer der Assistenten per Karatesprung zu Boden gebracht. Von meinen Spielern wurde Jan Busch geschlagen. Wir haben versucht, die Schiedsrichter zu schützen", erklärte Büderich-Coach Stefan Tebbe gegenüber der NRZ. Unglaublich: Demnach konnten die Büderich-Spieler den Platz nur unter Polizeischutz verlassen, zudem mussten beide Schiedsrichter nach den Attacken ins Krankenhaus gebracht werden.

TuS Asterlagen entschuldigt sich per Facebook

Auf Facebook entschuldigte sich der TuS Asterlagen für das Verhalten seiner Spieler. "Der Verein TuS Asterlagen duldet in keinster Weise solch ein Verhalten und hat unverzüglich entsprechende Schritte gegen die Spieler eingeleitet. Wir wünschen uns inständig, solch ein Bild von Unsportlichkeit auf keinem Platz wieder sehen zu müssen und entschuldigen uns erneut in aller Form bei allen Beteiligten und deren Familien", heißt es in dem Posting.