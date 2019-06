Eklat um Vettel: Ferrari-Pilot poltert nach Strafe beim Kanada-Rennen in der Formel 1

So einen Wutausbruch hat die Formel 1 schon lange nicht mehr gesehen! Nach einer diskutablen Jury-Entscheidung fuhr der Ferrari-Pilot Sebastian Vettel beim Grand Prix von Kanada zwar als Erster über die Ziellinie - und im Klassement aber dennoch nur Zweiter hinter dem Briten Lewis Hamilton.

Ein Knallhart-Manöver gegen Hamilton hat Vettel den Befreiungsschlag beim Formel-1-Rennen von Kanada gekostet. Der deutsche Ferrari-Star verpasste nach einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe in Montréal den ersehnten ersten Sieg nach 287 Tagen und musste sich hinter Hamilton mit dem zweiten Platz begnügen. „Sie stehlen uns das Rennen“, klagte Vettel über Boxenfunk, nachdem er nach einem Fahrfehler in der 48. Runde den britischen Mercedes-Piloten fast in die Mauer gedrängt hätte. „Nein, nein. Mir gefällt das nicht. Wo zur Hölle sollte ich denn hin, das war nicht fair“, sagte Vettel. Dritter wurde Vettels Stallrivale Charles Leclerc.