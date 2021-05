"Eklig", "fühlt sich echt schlecht an": Stimmen zur 1:4-Pleite von RB Leipzig im DFB-Pokal

Berlin. Zweiter Anlauf, zweite Pleite und was für Eine: Borussia Dortmund holt sich den DFB-Pokal, gewinnt 4:1 (3:0) gegen RB Leipzig. Die erste Halbzeit war eine Demonstration in Schwarz und Gelb. Die Elf von Edin Terzic agierte gnadenlos effizient, RB wiederum erschreckend harmlos. Das Aufbäumen in Hälfte zwei nützte nichts. Die Konsequenz: Die Sachsen kehren nach 2019 (0:3 gegen Bayern München) zum zweiten Mal mit leeren Händen aus dem Berliner Olympiastadion zurück, kassierten gegen den BVB wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Folge. Ein bitterer Abend nicht nur für die Profis auf dem Rasen, sondern auch für ihren Coach. Denn Julian Nagelsmann verlässt den Club ohne "Blechernes".

