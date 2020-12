Ekstase nach Manchester-Spiel: RB Leipzig singt und tanzt

Leipzig. Es sind Szenen der puren ausgelassenen Freude: Den Einzug ins Achtelfinale der Champions League feierten die Profis von RB Leipzig fast schon, als hätten sie den Henkelpott bereits gewonnen. Die Triumphschreie nach Abpfiff ließen die Zuschauer vor den Fernsehgeräten nur annähernd vermuten, wie es im Anschluss in der Kabine aussehen würde. „Die Jungs haben in der Kabine sehr gelöst gewirkt“, bestätigte Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz nach dem 3:2-Sieg gegen Manchester United mit einem Lächeln.

Einige freuten sich sicherlich auch über ihre persönliche Leistung, aber definitiv alle feierten das, was die Mannschaft zuvor gemeinsam erreicht hatte. Auch Willi Orban, der für den gelb gesperrten Dayot Upamecano eine tragende Rolle in der Abwehr einnahm: „Wir sind sehr stolz, dass wir wieder im Achtelfinale stehen. Wir konnten damit unsere Leistung aus der Vorsaison bestätigen – und das in dieser starken Gruppe. Wir gehen gemeinsam große Schritte. Und das Achtelfinale erreicht zu haben, ist einfach stark!“