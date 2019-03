Elbflorenz Dresden mit knappem Heimsieg gegen Ferndorf

Dresden. Der HC Elbflorenz Dresden lebt noch. Nachdem am Tag zuvor alle direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gepunktet hatten, standen die Dresdner Zweitliga-Handballer gestern absolut mit dem Rücken zur Wand. Wie die Mannschaft von Trainer Christian Pöhler vor 1724 Zuschauern diese Situation gemeistert hat und gegen TuS Ferndorf einen überlebenswichtigen 25:24-Sieg (13:11) einfuhr, lässt die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder steigen. Allerdings nur, wenn die Elbestädter nun in den nächsten Spielen daran anknüpfen und mit dem gleichen Biss, der Aggressivität, dem unbändigen Willen auftreten und ihr spielerisches Potenzial so in die Waagschale werfen wie in dieser Partie. Denn noch immer haben die HCE-Männer zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Zeitstrafen nehmen den Rhythmus

Dabei war schon die erste Halbzeit nichts für schwache Nerven. Die Gastgeber starteten mit Vollgas, verschafften sich in den ersten zwanzig Minuten eine 10:5-Führung. „Unsere Angriffsleistung war um 30 Prozent besser als zuletzt“, vermerkte Christian Pöhler. Mit einfachen Toren aus dem Rückraum, schnellem Umkehrspiel überzeugte der Gastgeber in dieser Phase. Die Basis war eine starke Abwehrleistung mit einem zum Teil spektakulär parierenden Mario Huhnstock im Tor. Dass der Keeper sich im Abschlusstraining noch eine Rückenverletzung zuzog, verriet Christian Pöhler erst später und zog deshalb besonders vor dem 32-Jährigen seinen Hut.

Dann aber sorgten die Schiedsrichter mit gleich mehreren Zeitstrafen speziell für die Gastgeber dafür, dass die Dresdner aus dem Rhythmus kamen und Ferndorf auf 9:10 (25.) verkürzte. „Da gilt mein höchster Respekt der Mannschaft, dass sie mit zwei Toren Vorsprung in die Pause ging“, lobte Pöhler und fügte an: „So konnten wir in der zweiten Hälfte das Spiel kontrollieren, auch wenn es wieder eine typische Achterbahnfahrt blieb. Die Hausherren führten die gesamte Zeit – mal mit drei Toren, dann wieder nur mit einem. Selbst die rote Karte für Robin Hoffmann (43.) steckte Elbflorenz weg. Nach dem 24:21 (55.) machten es der HCE zwar durch einige Fehlwürfe nochmal spannend, aber der eingewechselte Hendrik Halfmann parierte ebenfalls glänzend und so konnten die Pöhler-Schützlinge am Ende Freudentänze vollführen. „Wir hatten nichts mehr zu verlieren, vielleicht liegt uns diese Situation besser“, meinte Roman Becvar, der mit drei Toren in der Anfangsphase das erste Signal gesetzt hatte.