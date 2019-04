Elbflorenz-Handballer Michal Kasal fällt für Rest der Saison aus

Dresden. Schon am Ostersonnabend beim Spiel in Rimpar fehlte Rückraumspieler Michal Kasal im Aufgebot des Handball-Zweitligisten HC Elbflorenz. Jetzt kam die Hiobsbotschaft vom Verein, dass der 43-malige tschechische Nationalspieler für den Rest der Saison ausfällt. Der 2,09-m-Riese habe in der vergangenen Woche einen Unfall erlitten, bei dem er sich eine schwere Ellbogenverletzung am linken Arm zuzog und für die nächsten sechs Wochen eine Orthese tragen müsse.

Kasal war erst Anfang Februar als zusätzliche Verstärkung vom slowakischen Erstligisten und Champions-League-Teilnehmer HT Tatran Prešov an die Elbe gewechselt und gab beim Sieg in Hagen am 9. Februar sein Debüt im HCE-Trikot. Sein Vertrag läuft noch bis 2021. Natürlich wird der 25-Jährige dem „Kellerkind“ im Abstiegskampf schmerzlich fehlen.

Für die anderen Spieler ging gestern die Vorbereitung auf das richtungsweisende Doppelspiel-Wochenende in die heiße Phase. Am Freitag empfangen die Dresdner in der schon lange ausverkauften heimischen Ballsport Arena den EHV Aue zum brisanten Sachsenderby und am Sonntag treten die Schützlinge von Rico Göde beim feststehenden Absteiger HC Rhein-Vikings an. Nach der 27:29-Niederlage in Rimpar hilft den Elbestädtern in den verbleibenden acht Spielen nur noch eine kleine Siegesserie, um dem Abstieg noch zu entrinnen.

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.