Elbflorenz-Handballer schon fast wieder vollzählig

Auch Rico Göde ist wieder fit, schildert aber seine Symptome: „Zum Glück war es bei mir nicht so schlimm. Ich habe mich nur einige Tage gefühlt, als wäre ich vom LKW überfahren worden.“ Inzwischen aber versprüht der Coach wieder großen Enthusiasmus und freut sich auf die kommenden Spiele. Und davon gibt es mehr als genug. So starten die Dresdner gleich in eine anstrengende englische Woche. An diesem Sonnabend geht es zum Erstliga-Absteiger Ludwigshafen, am Mittwoch gastieren die HCE-Männer bei Lübeck-Schwartau und die Woche wird mit der Heimpartie am 20. November gegen den nächsten Erstliga-Absteiger Coburg abgeschlossen.