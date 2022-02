Elf Spiele, sieben Mal als Gast: RB Leipzig muss Auswärtsschwäche ablegen

Leipzig. Es gab Zeiten, da waren die Fußballspieler vom Cottaweg in der Bundesliga ungern gesehene Gäste. Weil sie keinen Unterschied zwischen Heimauftritten (mutig und erfolgreich) und ihrer Herangehensweise in fremden Gefilden machten (auch mutig und erfolgreich). Weil sie auswärts eben nicht devot am Katzentisch kauerten, sondern breitbeinig am Wohnzimmertisch saßen, dem Gastgeber die Haare vom Kopf aßen, den guten Roten leerten, Zigaretten quarzten und sich hinterher satt und zufrieden auf den Heimweg begaben. Anzeige

Früher auswärts erfolgreicher

Den Appetit holt man sich auswärts, aber gegessen wird zu Hause? Nö, es schmeckte Timo Werner, Naby Keita, Dayot Upamecano, Emil Forsberg, Willi Orban, Peter Gulacsi und Co. immer und überall. Das sprach sich herum und mehrte die Furcht vorm furchteinflößenden Leipziger Reisekader.

In den jeweiligen Auswärtstabellen schlug sich das selbstgewisse und heißhungrige Auftreten der 2016 in die erste Liga aufgestiegenen Rasenballer wie folgt nieder: Am Ende der ersten fulminanten Saison belegte das von Ralph Hasenhüttl trainierte Team Platz zwei. Im Auswärtsjahr darauf kam „nur“ ein fünfter Rang herum. Reiseleiter Ralf Rangnick wurde mit seinen Männern 2018/2019 auswärts Dritter, ehe Julian Nagelsmann 2019/2020 mit elf Auswärtssiegen und einem 2,18-Punkteschnitt mit Platz zwei eine neue Leipziger Best- und Duftmarke setzte. Im Mai 2021 wurden Julians Nagelsmänner drittbestes Team in der Auswärts- und zweitbestes in der Gesamttabelle.



Auswärts gegen Bayern und Dortmund

Mit Blick auf die außerhäusigen Aktivitäten der aktuellen Spielzeit bleibt festzuhalten: RB Leipzig ist nur noch ein Schatten früherer Gelage und Mitnahme-Mentalität, wird schrecklich gerne gesehen, bringt Geschenke mit und trinkt den Gastgebern maximal das stille Wasser weg. Sieben Punkte aus neun Auswärtsspielen und Platz 13 lassen tief blicken in eine nie gekannte Baustelle.

Und ausgerechnet jetzt stehen den Männern von Domenico Tedesco jede Menge Reisen ins Haus. Von den kommenden elf Partien in der Liga, in der Europa League und im DFB-Pokal finden sieben (!) auswärts statt. In München (Sonnabend), bei der Hertha (20. Februar), in San Sebastian (24. Februar), in Bochum (27. Februar), in Hannover (1./2. März), in Fürth (13. März) und in Dortmund (2. April).

Adams wieder verletzt

„Die Auswärtsstatistik ist in den Köpfen“, sagte Tedesco vorm Spiel in Stuttgart, „dass das Thema die Spieler wurmt, ist klar.“ Es folgte ein 2:0-Sieg bei den Schwaben, der zuvorderst glücklichen Fügungen und einem heldenhaft haltenden ungarischen Nationaltorhüter zu verdanken war. Dass RB am Sonnabend in München zurück zu einstiger Auswärtsstärke findet und an der verlängerten Leipziger Werkbank (wo Julian Nagelsmann plus Trainerteam, Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer werkeln) triumphiert, erwartet kein Mensch. Aber warum sollten die Roten Bullen bei den Bayern nicht Anlauf nehmen für größere Sprünge in der Fremde und beispielsweise mit einem ehrenhaften Remis (so wie im Dezember 2020 schon einmal geschehen) in die entscheidende Phase der Saison durchstarten?

