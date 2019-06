Afrika-Cup: Elfenbeinküste mit gelungenem Auftakt gegen Südafrika

Die Fußball-Nationalmannschaft der Elfenbeinküste ist mit einem Sieg in den Afrika-Cup gestartet. Das Team mit dem Mainzer Jean-Philippe Gbamin setzte sich am Montag in Kairo knapp mit 1:0 (0:0) gegen Südafrika durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Jonathan Kodjia vom Premier-League-Aufsteiger Aston Villa in der 65. Minute. Gbamin saß nur auf der Bank.