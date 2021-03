Elfmeter-Ärger bei Kiel-Sieg: Pokal-Halbfinal-Traum für Viertligist Essen geplatzt

In der Nacht noch gestört, auf dem Platz dann aber dennoch hellwach! Holstein Kiel ist am Mittwochabend durch ein 3:0 bei Viertligist Rot-Weiß Essen ins Halbfinale des DFB-Pokal eingezogen. In der Nacht vor der Partie hatten Essener Fans vor dem Hotel der Kieler ein Feuerwerk gezündet. Nach Informationen von RevierSport waren Feuerwerkskörper und Raketen gegen 3.30 Uhr gezündet worden. "Ich habe trotzdem gut geschlafen. Das wird uns heute nicht im Wege stehen", sagte Kiel-Trainer Ole Werner vor der Partie bei Sky. Anzeige Und so war es auch. Der Zweitligist hatte die Partie im Griff, ohne sich Chance auf Chance in Essen zu erspielen. Die erste richtige Gelegenheit hatte sogar der Viertligist. Nach einer Ecke kommt Daniel Heber zum Kopfball, Kiel-Keeper Ioannis Gelios packt aber zu (10.). Dann geht Kiel in Führung - das 1:0 für den Zweitligisten ist aber fragwürdig.

Was war passiert? Finn Porath kommt im Strafraum an den Ball, Essens Dennis Grote kommt angerutscht und Porath fällt. Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte sofort auf den Punkt und Grote die Gelbe Karte. In der Zeitlupe ist allerdings zu erkennen, dass sich Porath in Grote dreht, der ihn aber offenbar gar nicht berührt. Videoschiedsrichter Robert Hartmann griff nicht ein. Das brachte RWE-Boss Marcus Uhlig auf die Palme. "Dafür ist doch der Video-Schiri da, dass man Fehlentscheidungen korrigieren kann. Das hier ist eine ganz krasse Fehlentscheidung, das geht gar nicht", so Uhlig in der Halbzeit am Sky-Mikro. Alexander Mühling versenkte den Strafstoß sicher (26.).

Und Kiel legte nach: Nur zwei Minuten später gelang dem Werner-Team das zweite Tor. Nach einem langen Ball in den Strafraum legt Finn Bartels den Ball mit dem Kopf quer, Janni Serra erhöht aus kurzer Distanz auf 2:0 (28.). Dann gab's wieder ein Feuerwerk. Am Stadion gingen zahlreiche Raketen und Feuerwerkskörper in die Luft - und beide Teams wenig später in die Halbzeit.