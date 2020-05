Elfmeter-Ärger beim 1. FC Köln: Mark Uth beklagt Absprache-Probleme mit Jhon Cordoba

Einen Punkt gewonnen, aber Ärger im Team: Beim 1. FC Köln gibt es nach dem Last-Minute-Remis gegen Fortuna Düsseldorf Diskussionsbedarf - und das liegt vor allem am verschossenen Elfmeter von Angreifer Mark Uth beim Stand von 0:1 aus Kölner Sicht zu Beginn der zweiten Halbzeit. Uth zeigte sich bei Sky angefressen, dass es vor der Elfmeter-Ausführung zu Streit in der eigenen Mannschaft kam.

Was war passiert? In der 58. Minute erhielt der 1. FC Köln nach einem Foul an Uth einen Elfmeter. Stürmer Jhon Cordoba schnappte sich daraufhin den Ball, doch der Gefoulte wollte selbst schießen. Erst nach längeren Diskussionen gab Cordoba den Ball schließlich frei - und Schalke-Leihgabe Uth scheiterte an Düsseldorf-Keeper Florian Kastenmeier.