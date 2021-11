Nach Elfmeter-Ärger in Bremen: Ex-Schiri Rafati rechnet mit "Denkpause" für Referee Stieler

Die Aufregung beim FC Schalke 04 ist groß. Eine klare Fehlentscheidung von FIFA-Schiedsrichter Tobias Stieler kosteten dem Klub zwei Punkte im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr. S04-Trainer Dimitrios Grammozis bezeichnete den Elfmeter-Pfiff in der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:0)-Remis bei Werder Bremen als "eine absolute Frechheit, wie ich sie noch nie erlebt habe". Die Entscheidung des erfahrenen Bundesliga-Referees Stieler in der Nachspielzeit habe "alle Rahmen gesprengt." Der frühere Schiedsrichter Babak Rafati zeigt im Gespräch mit dem SPORT BUZZER "absolutes Verständnis" für die Aufregung der Schalke-Verantwortlichen.

Zur umstrittenen Szene: Bremens Roger Assalé nahm den Ball mit der Hand mit in Richtung gegnerischen Strafraum. Gegenspieler Henning Matriciani versuchte die Kugel zu klären, traf aber nur ins Leere. FIFA-Referee Stieler ließ das Spiel zunächst weiterlaufen, wurde dann aber von Videoschiedsrichter Christian Dingert und dessen Assistenten Asmir Osmanagic auf einen angeblichen Kontakt am Fuß des Werder-Angreifers aufmerksam gemacht. Stieler schaute sich die Aktion am Bildschirm an und zeigte nach einer kurzen Beobachtung auf den Punkt. "Wenn er ihn gleich pfeift, verstehe ich es. Wenn er dann rausgeht, und sich nach längerem Zuschauen so sicher ist, ist das eine der krassesten Fehlentscheidungen, die ich jemals gesehen habe", wütete Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder. Niclas Füllkrug verwandelte in der Nachspielzeit den höchst umstrittenen Strafstoß zum 1:1. Kurz danach war die Partie vorbei.