Elfmeter-Drama in Sevilla: Eintracht Frankfurt gewinnt Europa League und schreibt Geschichte

Der Jubel über das späte Happy End war grenzenlos. Die etwa 15.000 Fans von Eintracht Frankfurt in der mit rund 40.000 Zuschauern gefüllten Arena des FC Sevilla feierten am Mittwochabend den ebenso dramatischen wie historischen Sieg des hessischen Fußball-Bundesligisten in der Europa League. Auf dieser Trophäe steht nun erstmals der Name eines deutschen Klubs. Mit 6:5 (0:0, 1:1) nach Elfmeterschießen gewann das Team von Trainer Oliver Glasner gegen die Glasgow Rangers den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte. Rafael Borré wurde mit seinem verwandelten Elfmeter zum Helden.

