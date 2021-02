Elfmeter-Experten aus Regensburg feiern ersten Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal: "Warum nicht nochmal?" 

Warum eigentlich nicht? Schließlich hat sich der Zweitligist in den K.o.-Runden warmgeschossen. Die Regensburger sind nach Carl Zeiss Jena 1997/98 erst die zweite Mannschaft in der DFB-Pokal-Geschichte, die in den ersten drei Runden jeweils ins Elfmeterschießen musste und weiterkam. „Einfach unglaublich, was da passiert ist heute. Ein Traum“, befand der Regensburger Vorstandschef Hans Rothammer im BR Fernsehen.