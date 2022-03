Elfmeter-Fehlschuss, Chancenwucher: Eintracht Frankfurt nach Sieg bei Betis zwischen Freude und Frust

Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt tanzte und jubelte am Mittwoch nach Spielschluss vor den mitgereisten Gästefans. Gerade hatten sich die Hessen mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Betis Sevilla in eine gute Ausgangslage im Rennen um das Viertelfinale in der Europa League gebracht. Beim Rückspiel am 17. März im eigenen Stadion reicht nun ein Remis zum Weiterkommen. Vollends zufrieden waren die Frankfurter Akteure nach Abpfiff dennoch nicht. Stattdessen schwang inmitten der Feierlichkeiten Ärger über zahlreiche verpasste Chancen mit: "Wir müssen normalerweise drei, vier Tore machen. Mit dem 2:1 ist Betis Sevilla besser bedient, als wir", erklärte Mittelfeldspieler Djibril Sow bei RTL+. Anzeige

"Das ärgert mich ein bisschen, weil mehr drin gewesen wäre", führte der 25-Jährige weiter aus. In eine ähnliche Kerbe schlug auch dessen Teamkollege Kevin Trapp. "Wenn man sieht, wie dominant und mit viel Selbstvertrauen wir aufgetreten sind und wie viele Chancen wir haben, ist es fast ein bisschen schade, dass wir nur 2:1 gewinnen", so der Frankfurter Schlussmann. Am Chancenwucher der SGE hatte laut Trapp auch dessen Pendant Claudio Bravo im Betis-Tor erhebliche Aktien. "Ich glaube, er hat die Mannschaft im Spiel gehalten. Sie können sich bei ihm bedanken, dass es 2:1 ausgegangen ist", so Trapp über den Torhüter der Andalusier, der unter anderem einen Handelfmeter von Rafael Borré parierte.

Trotz der vielen ausgelassenen Möglichkeiten, das Resultat vor dem Rückspiel im Deutsche Bank Park in Frankfurt in die Höhe zu schrauben, herrschte im Frankfurter Lager nach dem Erfolg Optimismus. Denn: Dank der Treffer von Filip Kostic und Daichi Kamada hatten die Hessen am Ende die Oberhand, ließen sich auch durch den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Nabil Fekir nicht beirren. "Das war heute ein absoluter Spitzenauftritt von uns", lobte Trainer Oliver Glasner und fügte an: "Es war ein schöner Europa-League-Abend für alle".

So zeigte sich der Coach "sehr sehr happy" über den gezeigten Auftritt, rief jedoch auch zu Besonnenheit auf. "Eigentlich gehen wir jetzt erst in die Halbzeit". Beim Rückspiel vor heimischer Kulisse wolle man dann "das zu Ende bringen, was wir heute sehr gut begonnen haben." Dazu habe man noch ein erhebliches Stück Arbeit zu bewältigen. Zumindest Mittefeldmann Sow ist sich sicher: "Zuhause wird die Hütte brennen. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen."

