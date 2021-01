Nach Elfmeter-Fehlschuss: Marco Reus entschuldigt sich beim BVB - Terzic: "Gehört dazu"

Borussia Dortmund hat wieder einmal gegen einen vermeintlich kleinen Gegner wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen lassen . Im Duell mit dem 1. FSV Mainz 05 kamen die Borussen nicht über ein 1:1 hinaus . Daber hatte Kapitän Marco Reus die dicke Möglichkeit, den BVB nach 0:1-Rückstand doch noch zum Sieg zu schießen. Er verfehlte mit seinem Strafstoß allerdings das Tor und schoss daneben. So blieb es am Ende beim 1:1. Auch, weil die Dortmunder schon in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten ausließen.

"Ich muss mich bei der Mannschaft entschuldigen", sagte Reus nach dem Spiel. "In der ersten Halbzeit hatte ich eine Riesenchance, in der ich das 1:0 machen muss und dann in der zweiten Halbzeit den Elfmeter. Ich hätte das Spiel entscheiden können. Das habe ich nicht geschafft. Das tut mir leid", sagte der Kapitän. In der 26. Minute versuchte er es mit einem Lupfer gegen den starken Robin Zentner, doch der Mainz-Keeper machte sich lang und hielt. Vom Elfmeter-Punkt scheiterte Reus dann kläglich und schoss deutlich links am Tor vorbei.