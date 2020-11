Bundesliga debattiert über Elfmeter-Rekord – Mats Hummels: "Werden viel zu viele gepfiffen"

Noch nie gab es nach sieben Spieltagen so viele Elfmeter in der Bundesliga. Schon 30 Mal zeigten die Schiedsrichter in dieser Saison auf den Punkt. Allein am vergangenen Wochenende wurden ligaweit zehn Strafstöße gepfiffen - die teilweise heftig umstritten waren. "Ungeheuerlich" fand Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider einen Pfiff beim 2:2 gegen Mainz, "ein Witz" war für den Freiburger Christian Günter der Strafstoß, den der SC gegen RB Leipzig (0:3) kassierte.

