Elfmeter gegen 1. FC Köln verschossen: Max Kruse verpasst alleinigen Bundesliga-Rekord

Es hat nicht sein sollen: Max Kruse hat einen Rekord in der Fußball-Bundesliga verpasst. Der 32 Jahre alte Neuzugang des 1. FC Union Berlin verschoss am Sonntag im Spiel der Eisernen beim 1. FC Köln nach 16 erfolgreichen Versuchen erstmals einen Elfmeter. Damit bliebt der Offensivspielern mit 16 in Serie verwandelten Elfmetern Co-Rekordler.

Der ehemalige Bremer trat vor dem Köln-Spiel in der Bundesliga bislang 16 Mal zum Strafstoß an. Verwandeln konnte er von diesen Elfmetern zuvor jeden einzelnen - eine eindrucksvolle 100-Prozent-Quote. Anfang November beim 5:0-Sieg über Arminia Bielefeld stellte er mit dem 16. Elfmeter-Treffer in Folge einen Rekord ein. Das war in der 57-jährigen Geschichte der Bundesliga bis dato nur einem Mann gelungen: Hans-Joachim Abel, der zwischen 1978 und 1982 ebenfalls 16 Mal vom Punkt antrat und immer eiskalt blieb. Der heute 68-Jährige stand in dieser Zeit für den VfL Bochum unter Vertrag. Der letzte verwandelte Elfer von "Jochen" Abel fand am 20. November 1982 beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt den Weg ins Tor.