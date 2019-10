Ex-Schiedsrichter Kinhöfer nach Elfmeter-Wirbel: Kiel sollte seine Spieler besser schulen

Kuriose Bundesliga-Premiere: Michael Eberwein von Holstein Kiel verursachte am Freitagabend im Zweitliga-Spiel gegen den VfL Bochum einen Elfmeter - als Auswechselspieler, das hatte es im Profi-Fußball vorher noch nie gegeben. Beim Schuss von Silvere Ganvoula stoppte der 23-Jährige den Ball, der weit am Kieler Tor vorbei ging, wohl noch kurz vor der Außenlinie im Strafraum. Eberwein hielt also den Fuß rein und betätigte sich laut Regeln so als 12. Spieler auf dem Feld. Nach Zuhilfenahme des Videobeweises zeigte Schiedsrichter Tino Gerach letztendlich auf den Punkt. Der Spieler bekam zudem die Gelbe Karte gezeigt.