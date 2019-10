Nach kuriosem Elfmeter: Das sagt Kiel-Stürmer Eberwein - Trainer nimmt ihn in Schutz

Trainer Ole Werner von Holstein Kiel hat seinen Spieler Michael Eberwein nach dem kuriosen Elfmeter gegen seine Mannschaft in Schutz genommen. „Er kannte die Regel nicht. Das wird er sich bestimmt noch das ein oder andere Mal anhören müssen “, sagte Werner nach dem 2:1-Sieg der Kieler in der 2. Bundesliga gegen den VfL Bochum.

Was war geschehen? Der Kieler Michael Eberwein hat für ein absolutes Novum im Profibereich in Fußball-Deutschland gesorgt. Beim Schuss von Silvere Ganvoula stoppte Eberwein den Ball, der weit am Kieler Tor vorbei ging, wohl noch kurz vor der Außenlinie im Strafraum. Eberwein hielt also den Fuß rein und betätigte sich laut Regeln so als 12. Spieler auf dem Feld.