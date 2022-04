Kuriose Elfmeter-Panne: Ausrutscher von Moussa Diaby bringt Bayer Leverkusen um Sieg beim VfL Bochum

Eine kuriose Elfmeter-Panne von Moussa Diaby hat Bayer Leverkusen im Kampf um die Qualifikation für die Champions League einen Dämpfer verpasst. Beim 0:0 beim VfL Bochum tat sich die Werkself lange schwer - ehe ein Foul des kurz zuvor eingewechselten Eduard Löwen an Paulinho die ersehnte Erlösung versprach. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied auf Elfmeter und Diaby schnappte sich den Ball. Der Schuss des Franzosen landete zwar im Netz, da er bei der Ausführung jedoch weggerutscht war und sich selbst angeschossen hatte, wurde dem Treffer die Anerkennung verweigert (65.). Somit blieb es bis zum Ende beim torlosen Remis.

Im ersten VfL-Heimspiel nach dem Becherwurf-Eklat gegen Borussia Mönchengladbach vor gut drei Wochen gab es dieses Mal keinerlei Zwischenfälle auf den Rängen. Allerdings tat sich auch auf dem Feld kaum Aufregendes. Bei Bayer gab der lange verletzte Patrik Schick nach einem Joker -Einsatz vor gut einer Woche gegen Hertha BSC (2:1) sein Startelf-Comeback, doch auch der tschechische Nationalspieler konnte in einer an Höhepunkten armen Partie kaum einmal für echte Gefahr sorgen. Die beste Möglichkeit aus dem Spiel heraus hatten die Bochumer, bei denen Danilo Soares einen Schuss an die Latte des Leverkusener Tores nagelte (42.).