Elfmeter-Tor von Albers lässt Regensburg jubeln - Osnabrück verpasst Befreiungsschlag

Jahn Regensburg hat am Mittwoch im Nachholspiel der 2. Bundesliga Big Points im Tabellenkeller gesammelt. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic setzte sich im Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück mit 1:0 (1:0) durch. Andreas Albers sorgte per verwandeltem Strafstoß für den einzigen Treffer der Partie (26.). Jahns Jan-Niklas Beste sah in der Schlussphase nach überhartem Einsteigen noch die Rote Karte. Während Regensburg den Konkurrenten durch den Dreier auf acht Punkte distanzierte, mussten die Niedersachsen nach der 0:4-Pleite gegen Eintracht Braunschweig am letzten Wochenende den nächsten herben Rückschlag im Kampf um den Liga-Verbleib hinnehmen. Der VfL bleibt drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt auf Relegationsplatz 16. Anzeige

Regensburg hatte die Partie, die wegen mehrere Corona-Fälle beim SSV Jahn vom März in den April verschoben worden war, von Beginn an unter Kontrolle. Bereits nach einer knappen Viertelstunde lag der Ball zum ersten Mal im Tor des VfL Osnabrück. Sebastian Stolze hatte VfL-Keeper Philipp Kühn überwunden, sich bei der Hereingabe von Jann George aber knapp im Abseits befunden. Nach Überprüfung durch den VAR wurde der Treffer zurecht nicht anerkannt (14.). Doch Regensburg blieb dran und entwickelte gegen die merklich verunsicherten Gastgeber eine Drangphase. Die beinahe logische Folge: Regensburg traf zur Führung. Lukas Gugganig klammerte gegen Albers im Sechzehner - Elfmeter für den SSV. Der Gefoulte trat selbst an und schickte Kühn im VfL-Tor in die falsche Ecke (26.).

Der VfL Osnabrück, das im ersten Durchgang bereits zwei Mal verletzungsbedingt wechseln musste (Marc Heider kam für Christian Santos, David Blacha für Ulrich Taffertshofer), kam kurz vor dem Halbzeitpfiff noch zu seiner besten Chance, den Abschluss von Ludovit Reis vereitelten aber Jahn-Torhüter Alexander Meyer und die Latte in Ko-Produktion. Im Spielabschnitt zwei versuchten die Niedersachsen aufs Tempo zu drücken und die drohende Pleite abzuwenden, zwingende Chancen blieben trotz aller Bemühungen aber weitestgehend aus. Jahn-Profi Jan-Niklas Beste sah in der 83. Minute nach grobem Foulspiel gegen Blacha noch die Rote Karte, doch auch in Unterzahl brachte Regensburg den knappen Erfolg über die Zeit.